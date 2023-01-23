Airbus A320neo für Uzbekistan Airways

Airbus A321neo und Airbus A320neo Uzbekistan Airways (Foto: Airbus)

Airbus freut sich über einen weiteren Auftrag, Uzbekistan Airways hat bei dem europäischen Flugzeugbauer zwölf Flugzeuge aus der Airbus A320neo Familie bestellt.

Die Bestellung von Uzbekistan Airways unterteilt sich auf acht Airbus A320neo und vier grössere Airbus A321neo. Die modernen Maschinen aus der Airbus A320neo Familie werden die siebzehn Flugzeuge aus der A320 Familie, die bei der nationalen Fluggesellschaft von Usbekistan im Einsatz stehen, ergänzen. Die Bestellung von Uzbekistan Airways unterteilt sich auf acht Airbus A320neo und vier grössere Airbus A321neo. Die modernen Maschinen aus der Airbus A320neo Familie werden die siebzehn Flugzeuge aus der A320 Familie, die bei der nationalen Fluggesellschaft von Usbekistan im Einsatz stehen, ergänzen. Die Airline hat sich laut Airbus noch nicht entschieden, welcher Triebwerktyp zum Einsatz kommen wird, für die A320neo Familie steht das CFM International LEAP-1A oder das Pratt & Whitney PW1100G zur Auswahl.