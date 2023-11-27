Airbus A320neo für SMBC Aviation Capital

SMBC Aviation Capital Airbus A320neo (Foto: Airbus)

SMBC Aviation Capital hat bei Airbus sechzig weitere Maschinen aus der Airbus A320neo Familie bestellt und baut damit die Marktposition bei diesem Typ weiter aus.

Mit diesem Auftrag sichert sich die irische Leasinggesellschaft SMBC Aviation Capital ihre festen Lieferpositionen auf Flugzeuge aus der Airbus A320neo Familie bis in das nächste Jahrzehnt ab. Durch diese Bestellung erhöhte sich die Zahl der von SMBC direkt bei Airbus in Auftrag gegebenen Standardrumpf-Flugzeuge aus der A320 Familie auf knapp 340.

Zusammen mit den bestehenden Bestellungen für die A320neo-Familie stellt dieser neue Auftrag sicher, dass SMBC Aviation Capital über das Ende des Jahrzehnts hinaus über einen kontinuierlichen Lieferstrom verfügt und vertieft damit die langjährige strategische Partnerschaft von Airbus und SMBC Aviation Capital im Rahmen des A320neo-Familienprogramms.

„Diese Transaktion ist ein weiterer Beweis für die anhaltende globale Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen, treibstoffeffizienten Flugzeugen und erfolgt inmitten der anhaltend starken Erholung des weltweiten Flugverkehrs“, sagte Peter Barrett, CEO von SMBC Aviation Capital. „Da Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz für unsere Kunden weiterhin oberste Priorität haben, rechnen wir in den kommenden Jahren mit einer noch größeren Nachfrage nach Flugzeugen wie der A320neo und der A321neo. Wir freuen uns darauf, unsere geschätzte Partnerschaft mit Airbus zu stärken und unseren Kunden bei der Bewältigung dieser Prioritäten zu helfen.“

„Die jüngste Entscheidung von SMBC Aviation Capital, langfristig in die A320neo-Familie zu investieren, zeigt großes Vertrauen und Engagement für das erfolgreichste Flugzeugprogramm aller Zeiten“, sagte Christian Scherer, Chief Commercial Officer und Leiter von Airbus International. „Als einer der weltweit führenden Flugzeugleasinggeber bekennt sich SMBC Aviation Capital zu seiner nachhaltigen Luftfahrt-Roadmap durch die weltweit effizientesten Single-Aisle-Produkte. Wir schätzen unsere Zusammenarbeit mit SMBC sehr und danken ihnen herzlich für ihr anhaltendes Vertrauen. ”