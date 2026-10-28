Airbus A320neo für Atlantic Airways
28.10.2026 PS
Atlantic Airways, die nationale Fluggesellschaft der Färöer-Inseln, hat bei Airbus eine Festbestellung über den Kauf von zwei Flugzeugen des Typs A320neo aufgegeben.
Die Bestellung unterstützt den Übergang der Fluggesellschaft zu einer reinen A320neo-Flotte, was betriebliche Synergien schafft und die Wartungsprozesse effizienter gestaltet. Derzeit betreibt Atlantic Airways vier Flugzeuge der A320-Familie, bestehend aus zwei A320ceo und zwei A320neo.