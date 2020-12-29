Airbus A320neo für Aircalin

Aircalin Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Airbus hat am 28. Dezember 2020 die Übergabe des ersten Airbus A320neo an Aircalin bekanntgegeben.

Für die Fluggesellschaft aus dem französischen Überseegebiet Neukaledonien ist es der erste Airbus A320neo. Die Airline aus dem Südpazifik betreibt bereits zwei neue Airbus A330neo. Der neue Airbus A320neo wird bei Aircalin für die Flottenerneuerung verwendet. Die hocheffiziente Maschine mit ihren Pratt & Whitney PW1000 Triebwerken ist bei Aircalin für 168 Passagiere eingerichtet.