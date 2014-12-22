Airbus A320neo Triebwerk zugelassen

Airbus A320neo Erstflug (Foto: Airbus)

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat dem Pratt & Whitney PW1100G-JM Geared Turbofan (GTF) die Lufttüchtigkeit zugesprochen.

Der PurePower Getriebefan für die Airbus A320neo Familie hat mit der US-amerikanischen Zulassung einen wichtigen Meilenstein erreicht. Bei dem PW1100G-JM Triebwerk handelt es sich um einen hocheffizienten Antrieb mit einem Geared Turbofan, es ist die neueste Version der Triebwerksfamilie von Pratt & Whitney. Das PW1100G-JM Triebwerk hat bereits mehr als 50 Flüge an dem A320neo absolviert. Die PurePower Triebwerkfamilie hat inzwischen mehr als 13.500 Teststunden hinter sich gebracht, darunter 2.000 Stunden im Flugtestbetrieb. Pratt & Whitney hat jetzt zwei zugelassene PurePower Antriebe, das PW1500G Triebwerk für die Bombardier CSeries erhielt seine Transport Canada Musterzulassung Anfang 2013.