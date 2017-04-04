Airbus A319neo abgehoben

Airbus A319neo First Flight (Foto: Airbus)

Am Freitag, den 31. März 2017, absolvierte der erste A319neo in Hamburg seinen erfolgreichen Jungfernflug.

Bei dem ersten A319neo handelt es sich um die Produktionsnummer MSN6464, die Maschine trägt die Immatrikulation D-AVWA. neo steht für new engine option, bei dem Antrieb erwartet Airbus bei dem überarbeiteten Design den größten Skaleneffekt bei der Effizienzsteigerung. Der erste A319neo wird durch zwei LEAP-1A von CFM International angetrieben. Der Jungfernflug dauerte knapp fünf Stunden und führte den A319neo nach Toulouse.