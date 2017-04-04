Airbus A319neo abgehoben
04.04.2017 PS
Am Freitag, den 31. März 2017, absolvierte der erste A319neo in Hamburg seinen erfolgreichen Jungfernflug.
Bei dem ersten A319neo handelt es sich um die Produktionsnummer MSN6464, die Maschine trägt die Immatrikulation D-AVWA. neo steht für new engine option, bei dem Antrieb erwartet Airbus bei dem überarbeiteten Design den größten Skaleneffekt bei der Effizienzsteigerung. Der erste A319neo wird durch zwei LEAP-1A von CFM International angetrieben. Der Jungfernflug dauerte knapp fünf Stunden und führte den A319neo nach Toulouse.