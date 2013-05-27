Airbus A319 von British verliert Triebwerkverschalung

Ein Airbus A319 von British Airways war am Freitag, dem 24. Mai 2013, in einen schweren Zwischenfall verwickelt, die Maschine verlor nach dem Start von London Heathrow an beiden Triebwerken Teile der Verschalung.

Da staunten die Passagiere wohl nicht schlecht, als sich während des Steigfluges an ihrem Airbus A319 mit einem lauten Krach Verschalungsteile des linken Triebwerks verabschiedeten. Kurz darauf wiederholte sich das ganze am rechten Antrieb des Verkehrsflugzeuges von British Airways. Die Maschine startete unter der Flugnummer BA 762 von London Heathrow in Richtung Oslo, als sich der Vorfall während des Steigfluges ereignete. Die Piloten gingen auf 6000 Fuss in den Horizontalflug über und entschieden sich zu einer Rücklandung in London Heathrow, auf dieser Höhe verabschiedeten sich dann Verschalungsteile des rechten Triebwerks, das danach eine lange Rauchfahne hinter sich herzog. An Bord des Airbus A319 befanden sich neben 5 Besatzungsmitgliedern 75 Passagiere. Die Maschine konnte nach rund 26 Minuten Flugzeit auf der rechten Westpiste des Hauptflughafens von London wieder sicher landen. Der A319 wurde nach der Landung über die Notrutschen evakuiert. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder blieben dabei unverletzt. Warum sich die Öffnungsklappen für Wartungsarbeiten während des Fluges lösten ist Bestand einer Untersuchung, die von der britischen Flugunfalluntersuchungsbehörde AAIB durchgeführt wird. Die Airbus A319 Flotte von British Airways wird durch V2500 von International Aero Engines Triebwerken angetrieben, bei diesem Antrieb ist es schon öfters zu solchen Vorfällen gekommen, weil die Sicherheitsverschlüsse an den Verschalungen nach Wartungsarbeiten nicht richtig eingerastet wurden. Der Vorfall ereignete sich am Morgen, dies könnte ein Anzeichen darauf sein, dass unmittelbar vor dem Flug die Ölstände durch Bodentechniker kontrolliert wurden und danach die Verschlüsse nicht korrekt geschlossen wurden.