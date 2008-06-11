Airbus A310 von Sudan Airways bei Landeunfall zerstört

Die Maschine ist auf dem Flughafen der sudanesischen Hauptstadt nach der Landung von der Piste gekommen und explodiert. Offizielle Angaben über die Opferzahlen, der 203 Insassen sind noch nicht bekannt.

Das A310 Grossraumflugzeug ist von Damaskus her kommend bei schlechtem Wetter in Khartum bei der Landung von der Piste gekommen. Über der Region herrschten Sandstürme und während der Landung fegte nach Zeugenaussagen ein Gewitter über den Platz. Die Maschine hatte sofort Feuer gefangen und ist vollständig ausgebrannt. Das Flugzeug wurde von den 14 Besatzungsmitgliedern evakuiert. Es ist noch nicht bekannt wie viele Passagiere und Crew Mitglieder ums Leben gekommen sind. Es wird von 33 bis 100 Toten gesprochen.