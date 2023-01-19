Airbus A220 für Croatia Airlines

Airbus A220-300 Croatia Airlines (Foto: Airbus)

Air Lease Corporation hat langfristige Leasingverträge für sechs neue Airbus A220 mit Croatia Airlines bekannt gegeben, darunter vier A220-300 und zwei A220-100.

Die neuen Airbus A220 Flugzeuge sollen von 2024 bis 2025 aus dem Auftragsbuch von Air Lease Corporation (ALC) bei Airbus an Croatia Airlines ausgeliefert werden.

"Wir freuen uns, diesen Leasingvertrag über sechs neue Airbus A220-Flugzeuge mit Croatia Airlines bekannt geben zu können", sagte Steven F. Udvar-Házy, Executive Chairman der Air Lease Corporation. "ALC freut sich auf eine erfolgreiche langfristige Zusammenarbeit mit Croatia Airlines, da die Fluggesellschaft ihre Flotte mit den neuesten und treibstoffeffizientesten Jets modernisiert und erweitert."

Der Airbus A220-300 ist das innovativste und effizienteste Schmalrumpfflugzeug in seiner Klasse. Im Vergleich zu den Airbus-Modellen A318 und A319 senkt er die Kosten pro Sitzplatz um zehn Prozent und zeichnet sich durch eine bessere Energieeffizienz aus. Der Airbus A220-300 verbraucht 20 Prozent weniger Treibstoff als die vergleichbaren A318 und A319 Verkehrsflugzeuge. Auch die Lärmbelastung des modernen A220 ist um 34 Prozent geringer.