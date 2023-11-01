Airbus A220 für Air Niugini

CSeries Airbus A220-300 (Foto: Airbus)

Air Niugini hat mit dem europäischen Flugzeugbauer Airbus einen Vertrag über sechs Airbus A220-100 unterzeichnet.

Neben den sechs fest bestellten Airbus A220-100 wird die Fluggesellschaft drei A220-300 und zwei weitere A220-100 von dritten Leasinggebern erwerben. Die Fluggesellschaft aus Papua-Neuguinea wird mit den modernen Maschinen von Airbus ihre älteren drei Fokker 70 und ihre sieben Fokker 100 ersetzen.

Der Airbus A220 ist das modernste Verkehrsflugzeug in dieser Größenklasse und kann zwischen 100 und 150 Passagiere befördern. Die Maschine verfügt dabei über eine Reichweite von bis zu 3.450 Seemeilen (6.390 km). Abhängig von der Kabinenkonfiguration bedient die A220-100 den Markt mit 100–135 Sitzplätzen, während die größere A220-300 perfekt auf den Markt mit 120–150 Sitzplätzen zugeschnitten ist.

Der Airbus A220 wird von den GTF™-Triebwerken der neuesten Generation von Pratt & Whitney angetrieben. Die A220 bietet im Vergleich zu Flugzeugen der Vorgängergeneration einen um 25 Prozent geringeren Treibstoffverbrauch und CO2-Ausstoß pro Sitzplatz und verfügt außerdem über die größte Kabine, die größten Sitze und Fenster ihrer Klasse, was für die Passagiere zu einem überragenden Komfort führt.

Wie alle Airbus-Flugzeuge kann auch die A220 bereits mit bis zu 50 Prozent nachhaltigem Flugtreibstoff (SAF) betrieben werden. Airbus strebt an, dass alle seine Flugzeuge bis im Jahr 2030 mit 100 Prozent SAF betrieben werden können.

Bis Ende September liegen bei Airbus über 800 Bestellungen von rund 30 Kunden für den A220 vor, von denen mehr als 280 ausgeliefert wurden. Die A220 ist bereits bei 17 Fluggesellschaften weltweit erfolgreich im Einsatz.