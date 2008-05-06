Airbus überprüft Fabrikationszeitplan für den A380

Wie wir in der Sendung vom 2. Mai 2008 berichten, muss Airbus Industries den Produktionsfahrplan des Super Jumbos immer wieder von neuem überprüfen.

Bei solchen Grossprojekten ist es unumgänglich die Produktionsfortschritte peinlichst genau zu überprüfen, dies erläutert Airbus Chef Thomas Enders immer wieder. Für uns von Fliegerweb ist es klar, dass kleinere Produktionsengpässe bereits zu Auslieferungsverzögerungen führen können. Dies ist auch allen grossen Fluggesellschaften, die solche Flugzuge bestellen bestens bekannt.

In den meisten Fällen werden Ablieferungserzögerungen bei den Fluggesellschaften weise in ihre Streckenpläne eingeplant.