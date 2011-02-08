Airberlin mit mehr Fluggästen im Januar

Im Januar 2011 konnte airberlin 2.145.188 Fluggäste an Bord begrüssen. Das entspricht einem Plus von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar.

Im Januar 2011 konnte airberlin 2.145.188 Fluggäste an Bord begrüssen. Das entspricht einem Plus von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar.

Die Auslastung der Flotte stieg um 3,5 Prozentpunkte von 68,8 auf 72,3 Prozent. Im Januarvergleich wurde die Kapazität um 0,5 Prozent erhöht. Die Markterholung geht weiter, die Januarzahlen sind ein gutes Mass für die konjunturelle Weiterentwicklung, naturgemäss ist der Januar einer der schlechtesten Betriebsmonate für die Fluggesellschaften, airberlin konnte bei allen wichtigen Parameter in der Verkehrsentwicklung leicht zulegen.

Januar 2011 Kapazität 2.964.854 Passagiere 2.145.188 Auslastung in % 72,3

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Lufthansa mit soliden Verkehrszahlen. Boeing gibt weitere Dreamliner Verzögerung bekannt. BF-02 landet vertikal. Airbus legt A320neo auf.