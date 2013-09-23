Airberlin gewinnt Eco-Aviation Award in den USA

Am 12. September erhielt airberlin im Rahmen der Eco-Aviation Awards des US-amerikanischen Fachmagazins Air Transport World die Auszeichnung als „Silver Eco-Airline of the Year“.

Die Jury hob bei der Verleihung in Washington D.C. insbesondere das umfassende Treibstoffeffizienz-Programm von airberlin hervor, das Deutschlands zweitgrößte Airline zu einem Pionier in Sachen Öko-Effizienz macht. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Das ist eine tolle Bestätigung für den Erfolg unserer kontinuierlichen und umfassenden Arbeit auf diesem Gebiet. Da wir uns jedoch nicht mit dem bislang Erreichten zufrieden geben, hat airberlin zusätzlich zu den 55 bereits bestehenden Maßnahmen des Ökoeffizienz-Programms weitere Projekte und Innovationen erarbeitet, die dazu beitragen, den Verbrauch kontinuierlich in Richtung 3-Liter Marke zu senken. Der Herbst steht bei airberlin ganz im Zeichen der Ökoeffizienz: In den nächsten Wochen wird die Airline die neuen Maßnahmen wie beispielsweise eine eigens entwickelte Software für den optimalen Luftstromfluss sowie ein Trainingsprogramm zum treibstoffsparenden Fliegen detaillierter vorstellen“, sagt Hermann Lindner, Vice President Environment and Infrastructure bei airberlin, der den Preis in Washington entgegen nahm. Mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 3,4 Litern pro 100 geflogene Personen-kilometer hat Deutschlands zweitgrößte Airline in 2012 eine neue Bestmarke erreicht. Insgesamt hat airberlin mit allen Maßnahmen im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Tonnen CO2 eingespart. Das entspricht knapp 7.000 Flügen von München nach Palma de Mallorca. Für ihr Engagement im Bereich Ökoeffizienz wurde airberlin schon mehrfach ausgezeichnet.

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