Airberlin fliegt ab März 2013 von Berlin nach Warschau

airberlin setzt auf den weiteren Ausbau des polnischen Marktes und verbindet ab 23. März 2013 erstmals die beiden Hauptstädte Berlin und Warschau miteinander.

Bis zu dreimal täglich fliegt Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft nach Warschau und ist damit der Carrier mit dem größten Angebot an Nonstopflügen ab Berlin in die polnische Metropole an der Weichsel. Die Flugzeiten sind optimal auf die Bedürfnisse von Geschäfts- sowie Urlaubsreisenden abgestimmt und ermöglichen flexibles Reisen. airberlin Flugtickets für die neue Strecke sind ab 2. Oktober 2012 buchbar. „Osteuropa ist ein strategisch wichtiger Markt für airberlin. Mit der neuen Strecke nach Warschau fliegt airberlin jetzt alle großen Flughäfen in Polen an. Die Verbindung ist auch eine wichtige Streckenerweiterung für unser Drehkreuz in Berlin. Für unsere Fluggäste aus Polen stehen Anschlussverbindungen zu attraktiven Zielen in den USA wie Miami, Los Angeles, New York und ebenfalls ab dem 23. März die neue Verbindung nach Chicago zur Auswahl“, so Paul Gregorowitsch, CCO airberlin. Prof. Dr. Rainer Schwarz, Sprecher der Geschäftsführung des Flughafens Berlin Brandenburg: „Wir freuen uns, dass airberlin mit der Verbindung Berlin-Warschau ihr Drehkreuz am Standort Berlin weiter ausbaut. Mit der neuen Route werden zusätzliche Umsteigemöglichkeiten für die Langstrecke ab Berlin geschaffen. Zudem ist Polen für uns ein wichtiger Markt mit großem Zukunftspotential. Wir informieren beispielsweise unsere polnisch sprachigen Passagiere über unsere Internetseite oder Flyer auch in ihrer Muttersprache.“ „Auf diese Strecke haben wir lange gewartet. visitBerlin wird helfen, die Strecke zu vermarkten“, sagt visitBerlin-Geschäftsführer Burkhard Kieker.

Mit der neuen Destination Warschau umfasst das Streckennetz von airberlin nach Polen insgesamt drei Ziele. So fliegt airberlin bereits seit 2009 nonstop von Berlin nach Krakau. Pünktlich zum Start des Sommerflugplans 2013 erhöht airberlin die Anzahl der täglichen Flüge nach Krakau auf bis zu drei Nonstopflüge. Berlin und Danzig verbindet airberlin seit Sommer 2012 bis zu zweimal täglich mit einem Nonstopflug. Über das Drehkreuz Berlin stehen den Fluggästen zudem zahlreiche Anschlussverbindungen zu Zielen im weltweiten Streckennetz von airberlin zur Verfügung, zum Beispiel nach Abu Dhabi, Palma de Mallorca oder Wien.