AirTran unterstützt amerikanische Soldaten

Der Low-Cost Carrier AirTran Airways gab bekannt, man werde Soldaten auf Reisen künftig keinen Zuschlag für ihr Gepäck mehr verrechnen.

Die Airline hatte dem Militärpersonal erst vor kurzem die Gebühren für ein zweites Gepäckstück und übergewichtige Taschen erlassen, diese neue Aufhebung aller Gepäckzuschläge tritt ab 18. August 2008 in Kraft. AirTran Airways setzt sich schon seit langem für das amerikanische Militär ein und unterstützt zahlreiche Organisationen. Die Airline besitzt die jüngste Boeing Flotte und bedient 57 US Destinationen.Sie beschäftigt 8.900 Mitarbeiter.