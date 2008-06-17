AirTran schränkt Einnahmeprognose und Kapazität ein

AirTran Airways steigerte ihre Gewinne trotz der Tarifanhebungen schwächer als erwartet und rechnet nun mit einer Jahresverbesserung um 1,5% bis 2%.

Die Aprilprognose sprach noch von 5%-6%. In einigen Bereichen seien die Tarife zu schnell angehoben worden, was sich negativ auf die Nachfrage und den günstigen Anschlussverkehr auswirkte. Die Zahlen für das dritte Quartal sehen aber gut aus und sollten die erste Jahreshälfte übertreffen. Mit besserer Effizienz, guten Betriebsleistungen und einer Kapazitätseinschränkung um 5% ab September erwarten sie nun gute Ergebnisse. Zudem verkaufen sie zwei neue 737-700er und fünf weitere Flugzeuge. Die Flotte soll verkleinert werden.