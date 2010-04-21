AirTran meldet Quartalsverlust

AirTran Airways hat das erste Quartal mit einem Minus von US$12 Millionen abgeschlossen.

In der Vergleichsperiode des Vorjahres hatte die Airline noch einen Gewinn von US$28,7 Millionen verbuchen können. Die höheren Treibstoffpreise hätten zu einer Erhöhung der Betriebskosten um US$67,3 Millionen geführt, so AirTran. Daneben hatten Schneestürme neben der Stornierung von Flügen noch zusätzliche Kosten verursacht. Die Einnahmen der Airline stiegen dennoch um 11,7 Prozent auf US$605,1 Millionen, während die Betriebskosten um 21,8 Prozent auf US$602,1 Millionen kletterten. AirTran erwartet für das zweite Quartal eine Vergrösserung der Kapazität um vier Prozent.