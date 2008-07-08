AirTran kürzt 480 Stellen

AirTran Airways wird ab September 180 Piloten und 300 Flugbegleiter entlassen. Das gab Kevin Healy, Senior VP Marketing und Planung bekannt.

Die Fluggesellschaft sagte letzte Woche, sie würde Lohnkürzungen von 15% beim Kader und von 5-8% bei den Angestellten verhängen. Langjährigen Mitarbeitern werde ein Angebot zum freiwilligen Austritt unterbreitet. Gegenleistungen sind Unterstützung bei der Krankenkasse und Flugvergünstigungen in den nächsten 6-12 Monaten. Der LCC aus Florida baute bis heute keine Kapazitäten ab und sieht sich nun gezwungen einschneidende Massnahmen zu ergreifen, um dem hohen Treibstoffpreis und der lahmenden Wirtschaft entgegen zu wirken.