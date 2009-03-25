AirTran Airways erweitert Angebot

AirTran Airways gab heute die Erweiterung ihrer Verbindung nach Orlando International Airport um drei Non-Stop-Flüge bekannt.

Ab dem 11. Juni 2009 sollen neu Non-Stop-Flüge von Orlando nach Asheville, N.C. angeboten werden, ab dem 12. Juni fliegt die Airline dann auch nach Knoxville, Tennessee und Atlantic City, N.J. von Florida aus. Kevin Healy, Senior Vizepräsident der AirTran, ist stolz darauf in Orlando, ihrer Heimatstadt, zu expandieren. Mit den neuen Destinationen Knoxville und Asheville bedient die Airline auf 61 Flugziele weltweit, darunter 33 Non-Stop Städte in Orlando.