AirBaltic präsentiert solide Junizahlen

airBaltic Airbus A220-300 (Foto: Bombardier)

airBaltic konnte im Juni 2024 insgesamt 488.200 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren sieben Prozent mehr als im Juni des Vorjahres.

Im Juni 2024 führte airBaltic 4.400 Flüge durch, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von fünf Prozent. Erfreulicherweise konnten im Juni an den airBaltic Stützpunkten in Litauen und Estland neue Passagierrekorde verzeichnet werden, in Litauen haben dies Passagierzahlen um fünfzehn Prozent auf 73.000 zugelegt und in Estland waren es mit 83.000 Fluggästen elf Prozent mehr. Dies sind die höchsten Passagierzahlen, die jemals für einen Juni an beiden Stützpunkten erreicht wurden.