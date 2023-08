AirBaltic lanciert Flüge nach Palanga

Ab dem 1. April bietet die lettische Airline airBaltic Direktflüge von Riga zum litauischen Ferienort Palanga an.

Wie die Airline in einer Pressemitteilung bekannt gab, fliegt sie ab sofort acht Mal pro Woche non-stop nach Palanga. Der 45-minütige Flug wird mit einer Fokker 50 Maschine absolviert. Über Riga erhalten die Passagiere aus Litauen Verbindungen in 50 Destinationen in Europa und CIS Ländern. Palanga ist Litauens beliebtestes Ferienressort an der Ostsee. Bekannt ist vorallem für seine Therme und Mineralbäder.

