AirBaltic erhält Regierungsaufträge

airBaltic konnte mit den Regierungen von Österreich und der Schweiz neue Einjahresverträge aushandeln.

Die Airline ist nun während eines Jahres für die Beförderung der Staatsangestellten der beiden Länder in sechzig Destinationen zuständig. Der Vertrag ist verlängerbar. CCO Tero Taskila begrüsst die Tatsache, dass man die Vereinbarungen mit den beiden Ländern hat treffen können. 2009 haben insgesamt fünf europäische Länder airBaltic zur Airline für ihre Regierungsangestellten gewählt, Dänemark im Januar, Finnland und Deutschland im September. Die Schweiz und Österreich seien ein weiterer Schritt in diesem Prozess.



