AirAstana macht ersten C Check

Air Astana erster C-Check an einem Airbus A321 in Nur-Sultan (Foto: Air Astana)

Air Astana absolviert erstmals selbstständig einen umfassenden C2 Wartungs-Check an einem Airbus A320, die überholte Maschine wird von FlyAristan betrieben.

Air Astana hat als erste Airline des Landes selbst einen umfassenden C2-Wartungs-Check an einem Flugzeug durchgeführt. Dabei handelte es sich um einen Airbus A320 von FlyArystan, der Low-Cost-Tochter von Air Astana. Im August dieses Jahres hatten die zuständigen internationalen Behörden Air Astana die Zertifizierung für die Durchführung dieser Wartungsarbeiten erteilt. Bis zum Jahresende sollen zwei weitere C2-Checks für Airbus-Maschinen erfolgen.

„Das erfolgreiche Absolvieren des ersten ‚Heavy Maintenance C2 Check‘ bei einem Airbus A320 unterstreicht die hohe technische Kompetenz unseres Unternehmens und unserer Mitarbeiter in diesem Bereich“, sagte Robert Dando, Senior Maintenance Manager bei Air Astana. „Dadurch, dass wir die Instandhaltung immer weiter ausbauen und solche Arbeiten zunehmend selbst durchführen, können wir unsere Kosten spürbar senken, da die deutlich teureren Wartungen außerhalb Kasachstans entfallen.“

„Heavy Maintenance C2 Checks“ umfassen eingehende Untersuchungen und Überprüfungen jedes Teils sowie der Flugzeugstruktur. Diese Wartungen müssen bei Airbus-Flugzeugen nach 24.000 Flugstunden beziehungsweise 16.000 Landungen vorgenommen werden. Zusätzlich zu den C2-Checks darf Air Astana seit 2019 auch C1-Checks bei Flugzeugen vom Typ Airbus A320 und A321 durchführen. Ergänzend trifft Air Astana derzeit Vorbereitungen, um künftig auch Wartungsarbeiten mit Intervallen von sechs bis zwölf Jahren zu übernehmen. Die Genehmigung dafür wird voraussichtlich Mitte 2023 erteilt werden. Damit wäre Air Astana befugt, sämtliche Instandhaltungsprogramme für Airbus A320 und A321 Flugzeuge an der eigenen Technikbasis in der kasachischen Hauptstadt Astana auszuführen.