AirAsia verschiebt A320 Lieferungen

AirAsia will die Auslieferung von acht weiteren A320-200 Flugzeugen bis ins Jahr 2014 verschieben.

Ursprünglich waren die Flugzeuge für 2011 erwartet worden. Insgesamt hat die Airline nun die Lieferungen von einem Drittel oder 16 Flugzeugen, die für 2010 und 2011 vorgesehen waren, verschoben. Der Low-Cost-Carrier ist auch daran, sich von allen Leasingverträgen mit GE Commercial Aviation Services und anderen Anbietern zu lösen, um sich vorzeitig von 13 B737 trennen zu können. Weiter will AirAsia versuchen, zwei ihrer eigenen B737 Flugzeuge zu verkaufen. Im Dezember 2007 wurde AirAsia zur grössten Kundin für den Airbus A320-200, nachdem sie eine Bestellung für insgesamt 175 Flugzeuge aufgegeben hatte, zuzüglich einer Kaufoption für 50 weitere Maschinen. Bislang hat die Airline 63 A320 Flugzeuge in ihre Flotte aufgenommen.