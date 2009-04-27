AirAsia lanciert Singapur Flüge

AirAsia will ab dem 1. Juni täglich von Langkawi und Penang nach Singapur fliegen.

Neben der Lancierung der beiden neuen Strecken will die Airline ausserdem die Flugfrequenz auf der Strecke Kuala Lumpur – Singapur von den zurzeit sieben auf acht tägliche Direktflüge erhöhen. Die genannten Neuerungen sollen ab dem 1. Juni in Kraft treten. Von der Eröffnung der beiden neuen Routen erhofft sich die Airline eine weitere Stimulation des Reisetourismus, welche für die Wirtschaftslage des Landes natürlich auch von Nutzen sein würde.