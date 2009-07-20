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AirAsia X sucht Gelder für Airbus A330 Kauf

20.07.2009 PSEN
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AirAsia X will bis im April die finanziellen Grundlagen für den Kauf von drei Airbus A330 im Wert von US$ 602,4 Millionen beschafft haben.

CEO Azran Osman Rani sagte, die Airline werde einen weit tieferen Preis als die durchschnittlichen Kosten von US$200,8 Millionen pro Flugzeug zahlen, erläuterte diese Aussage jedoch nicht weiter. Die Maschinen sollen nächstes Jahr geliefert werden. Ende Jahr will AirAsia X mögliche Geldgeber zu einer Offerte für ein Darlehen aufrufen. Die Airline hat bereits 25 A330-300 bestellt und erwartet deren Lieferung im Juni, Juli und November der nächsten Jahres. Die Finanzierung dieser Flugzeuge ist durch europäische Export-Kredit Agenturen gesichert. Virgin Group besitzt 16 Prozent der Airline, Aero Ventures Sdn. kontrolliert weitere 48 Prozent.
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