AirAsia X erhält „Best Newcomer“ Award

Der Preis für den besten „Newcomer“ im der Low-Cost-Carrier Award Wettbewerb geht dieses Jahr an die Malaiische Airline AirAsia X.

AirAsia X, die im November ihr einjähriges Jubiläum feiert, war in vier Kategorien, unter anderem „Best Low Cost Airline“ und „CEO of the Year“ nominiert und wurde schliesslich dank ihrem neuen Business Modell und ihrem exzellenten Langstreckenprogramm zum besten Newcomer 2008 gewählt.