AirAsia X bestellt Airbus A220

AirAsia Airbus A220-300 (Foto: AirAsia)

Die malaysische Fluggesellschaft AirAsia X hat bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus 150 Airbus A220-300 in Auftrag gegeben und zusätzlich 150 Optionen auf diesen Typ gezeichnet.

AirAsia X (AirAsia Group) schreibt mit einer Rekordbestellung von 150 Airbus A220 Unternehmensgeschichte bei Airbus. In die Festbestellung wurden zusätzlich 150 Optionen auf das Muster eingehandelt. AirAsia X wird auch zum Erstkunden für die Auslegung mit der maximalen Sitzplatzkonfiguration für 160 Passagiere. Der Kaufvertrag ist für den europäischen Flugzeugbauer die größte Einzelbestellung für den Airbus A220 und bringt das Airbus A220 Programm über die Marke von 1.000 Festbestellungen.