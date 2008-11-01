AirAsia X übernimmt A330
01.11.2008 RK
Der Low Cost Carrier AirAsia X konnte gestern Freitag, dem 31. Oktober, ihren ersten Airbus A330-300 übernehmen.Die Übergabezeremonie fand im Airbus Hauptwerk in Toulouse statt. AirAsia X hat 25 neue Airbus A330-300 bestellt. Der Low Cost Carrier wird mit den Grossraumflugzeugen sein Langstreckennetz aufbauen. Die A330-300 Maschinen von AirAsia X werden von Rolls Royce Trent 700 angetrieben. Die Flugzeuge bieten 383 Fluggästen in einer Zweiklassenbestuhlung platz.