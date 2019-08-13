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AirAsia übernimmt ersten A330neo

13.08.2019 PS
AirAsia Airbus A330neo
AirAsia Airbus A330neo Erstübernahme in Toulouse (Foto: Airbus)

AirAsia hat am Freitag, den 9. August 2019, in Toulouse ihren ersten Airbus A330neo übernommen, Air Asia ist mit 66 Bestellungen der größte A330-900 Kunde.

Der erste Airbus A330neo von AirAsia wird für den Langstreckenableger AirAsia X Thailand fliegen. In diesem Jahr kann AirAsia noch einen weiteren A330-900 übernehmen, die erste Maschine wird von Avolon eingemietet. Die AirAsia A330-900 sind für 377 Passagiere ausgelegt, 12 finden in einer Business Klasse Platz und 365 in der Economy Klasse.

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