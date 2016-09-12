AirAsia übernimmt ersten A320neo

Air Asia Airbus A320neo Erstauslieferung (Foto: Airbus)

Bei dem ersten Airbus A320neo für AirAsia handelt es sich um den zweiten A320neo mit LEAP Antrieb.

Am 7. September 2016 konnte AirAsia im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder ihren ersten Airbus A320neo in Empfang nehmen. Es ist das zweite Flugzeug mit der LEAP-1A Triebwerksoption, das Airbus an einen Kunden auslieferte. Der Low-Cost-Carrier aus Malaysia ist bei dem europäischen Flugzeugbauer der größte Einzelkunde für Standardrumpfflugzeuge aus der A320 Familie. AirAsia hat bei Airbus insgesamt 575 Flugzeuge aus der A320 Familie bestellt, davon sind 404 Maschinen mit der neuen Triebwerkoption ausgerüstet.