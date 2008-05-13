Air Wisconsin mit höherem Passagierverkehr im April
13.05.2008 PSEN
Wie Air Wisconsin meldete, hat der Passagierverkehr im April um 3,3% zugenommen.
Wie Air Wisconsin Airlines meldete, hat der Passagierverkehr im April um 3,3% zugenommen.
Die Revenue Passenger Miles betrugen im letzten Monat 188,16 Millionen, verglichen mit den 182,7 RPM im April des vergangenen Jahres. Die Kapazität nahm um 2,5% zu und belief sich auf 257,87 Millionen ASM (2007: 251,57 ASM), die Auslastung lag bei 73%, 0,6 Punkte mehr als im Vorjahr. Insgesamt sah die Airline 502.526 Passagiere, ein Plus von 4,9% gegenüber den 479.141 im April 2007.