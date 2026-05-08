Air Transat mit saisonaler Linie nach Gran Canaria

Air Transat Airbus A321 LR (Foto: Air Transat)

Air Transat erweitert Verbindungen zu den Kanarischen Inseln und baut das Streckennetz ab Québec City aus.

Air Transat nimmt im Rahmen der Erweiterung ihres Winterflugplans 2026/27 neue saisonale Winterflüge nach Las Palmas de Gran Canaria ab Montreal und Toronto auf. Die wöchentlichen Flüge finden von Dezember 2026 bis April 2027 statt, mit Abflügen jeweils samstags ab Montreal und sonntags ab Toronto.

Die Fluggesellschaft erklärte, die neue Route stärke ihre wachsende Präsenz in Spanien, wo sie nun fünf Ziele anfliegt, darunter ganzjährige Verbindungen nach Madrid, Málaga, Barcelona und Valencia.

Weitere Flüge ab Québec

Air Transat erweitert zudem ihr Angebot ab dem internationalen Flughafen Québec Jean Lesage mit einer neuen wöchentlichen Verbindung nach Rio Hato ab Dezember 2026. Die Fluggesellschaft begründet dies mit der anhaltenden Nachfrage nach mehr Freizeitreisemöglichkeiten ab Québec City.

Beide neuen Strecken stehen noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und der Verfügbarkeit von Start- und Landerechten am Flughafen.