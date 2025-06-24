Air Transat fliegt von Berlin nach Toronto

Air Transat Airbus A321 LR (Foto: Air Transat)

Nonstop nach Kanada: Mit dem Erstflug vom 20. Juni 2025 von Air Transat startete die neue Langstreckenverbindung vom Flughafen Berlin Brandenburg (BER) nach Toronto.

Bis zum Ende des Sommerflugplans 2025 verbindet die kanadische Fluggesellschaft die Hauptstadtregion zweimal pro Woche mit der größten Stadt Kanadas – jeweils montags und freitags. Über den Toronto Pearson Airport (YYZ) bietet Air Transat Reisenden im Codeshare mit Porter Airlines bequeme Anschlussmöglichkeiten zu weiteren Zielen in Kanada und den USA, darunter Montreal, Vancouver, Calgary und Las Vegas.

"Wir freuen uns mit Air Transat einen neuen Airline-Partner am BER zu begrüßen. Mit Toronto bietet sich Reisenden aus der Hauptstadtregion ein spannendes neues Langstreckenziel in Nordamerika“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. "Die neue Nonstop-Verbindung nach Kanada ist ein wichtiger Meilenstein für den Flughafenstandort BER. Sie stärkt unser interkontinentales Streckennetz, bietet neue Reisemöglichkeiten und öffnet gleichzeitig wirtschaftliche und touristische Potentiale für die Region Berlin Brandenburg."

„Wir freuen uns sehr über die Aufnahme dieser neuen Nonstop-Verbindung nach Kanada. Sie bietet deutschen Reisenden einen direkten und bereichernden Zugang zu den vielfältigen Landschaften, pulsierenden Städten und der einzigartigen Kultur des Landes“, berichtet Cyril Cousin, Direktor von Air Transat für Frankreich und Benelux. „Dank des Joint Ventures mit Porter Airlines sind nahtlose Verbindungen von Toronto zu wichtigen Zielen wie Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton und Halifax möglich. Somit ist es einfacher denn je, zu entdecken, was Kanada zu bieten hat.“

„Toronto begeistert mit kulinarischer Vielfalt, lebendigen Vierteln und einem unverwechselbaren kanadischen Flair. Als Tor zu Ontarios Seen, Naturparks und charmanten Kleinstädten macht es diese neue Direktverbindung deutschen Gästen so einfach wie nie zuvor, das Beste aus zwei Welten zu erleben – Stadt und Natur,“ kommentiert Lydia Devereaux, Director, International Marketing, Destination Ontario. „Wir freuen uns sehr, dass Air Transat diese Verbindung anbietet und Toronto sowie Ontario damit noch näher an Deutschland rücken.“

Flugplan

Abflug Toronto (YYZ) - Do/So um 21.05. Uhr - Ankunft BER um 10.55 Uhr am Folgetag

Abflug BER - Fr/Mo um 12.25 Uhr - Ankunft Toronto (YYZ) um 15.15 Uhr

An Bord

Für die Verbindung nach Toronto setzt Air Transat moderne, treibstoffeffiziente Airbus A321LR ein, die 199 Passagieren Platz bieten – davon 12 Sitze in der Club Class und 187 in der Economy-Class. An Bord steht ein persönliches Unterhaltungssystem mit Touchscreen, USB-Anschluss sowie einer vielfältigen Auswahl an Filmen, Serien und Musik zur Verfügung. Alternativ ist das Streaming über das eigene Gerät via WLAN möglich. Die Flugzeit vom BER nach Toronto beträgt 8 Stunden und 50 Minuten, in der Gegenrichtung ist es eine Stunde weniger.

Digital Turnaround durch ApronAI

Auf der neuen Strecke BER-Toronto-BER kommt erstmals die ApronAI der Firma Assaia sowohl am BER als auch am Flughafen Toronto zum Einsatz. Die Technik, „Digital Turnaround“ genannt, wird am Flughafen Berlin Brandenburg seit März 2024 genutzt. Strategisch positionierte Live-Kameras und selbstlernende KI-basierte Software analysieren die Abfertigung in Echtzeit. Bei Verzögerungen oder Abweichungen sendet das System Empfehlungen an die operativen Entscheider im Airport Control Center (ACC). Das ermöglicht es allen Prozesspartnern rasch zu reagieren und eventuelle Verzögerungen zu reduzieren.

„Die strategische Partnerschaft zwischen Assaia, Air Transat und den Flughäfen Toronto Pearson und Berlin Brandenburg spiegelt unser gemeinsames Engagement für intelligentere, datengesteuerte Abläufe wider, von denen sowohl die Passagiere als auch die gesamte Branche profitieren,“ kommentiert Christiaan Hen, CEO von Assaia. „Da beide Flughäfen die Echtzeitdaten und Warnmeldungen von ApronAI nutzen, ist Assaia stolz darauf, eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung reibungsloser und effizienter Turnarounds auf der Strecke Toronto – Berlin und darüber hinaus zu spielen. Dieser Erstflug ist ein Meilenstein für den transatlantischen Luftverkehr, sowie ein Zeichen dafür, wie sehr Innovation die Zukunft der Luftfahrt gestaltet.“

Über Air Transat

Air Transat ist eine auf Urlaubsflüge spezialisierte kanadische Fluggesellschaft und bietet unter anderem Verbindungen zwischen europäischen Metropolen und kanadischen Destinationen an. Bei den Skytrax World Airline Awards 2025 wurde Air Transat zum siebten Mal zur weltweit besten Freizeitfluggesellschaft (World's Best Leisure Airline) gewählt.