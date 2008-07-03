Air Tran will Löhne senken

Die amerikanische Fluggesellschaft probiert beim Personal zu sparen. Gestern gab Air Tran bekannt, dass sie Gehaltseinsparungen von durchschnittlich 10 Prozent vornehmen will.

Die in Orlando beheimatete Airline will bei allen Angestellten sparen. Das Management geht mit gutem Beispiel voraus und wird sich 15 Prozent weniger Lohn auszahlen. Der Plan sieht Einkommenskürzungen zwischen fünf bis fünfzehn Prozent vor. Besser bezahlte Arbeitnehmer müssen sich mit höheren Lohnkürzungen abfinden als die Arbeiter mit tieferen Einkommen.