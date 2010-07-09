Air Tran weist gute Juni Zahlen aus
09.07.2010 RK
Die Fluggesellschaft AirTran konnte im Juni 2010 beim Verkehr um 7,4 Prozent zulegen, die Gesellschaft spricht von einer Rekordzunahme.Die Verkehrszahlen erholen sich auf den Inneramerikanischen Routen markant, die meisten amerikanischen Fluggesellschaften können während den gut laufenden Sommermonaten zulegen. Bei AirTran wurden im Juni 1,89 Milliarden Sitzplatzmeilen nachgefragt, im Juni 2009 waren es 1,76 Milliarden. Das Angebot wurde um leichte 4 Prozent auf 2,19 Milliarden Sitzplatzmeilen angehoben. Die Auslastung verbesserte sich um 2,8 Punkte auf mehr als 86 Prozent. In den ersten sechs Monaten legte AirTran bei der nachfrage um 7,7 Prozent auf 9,59 Milliarden Sitzplatzmeilen zu, das Angebot wurde um 5,4 Prozent auf 11,94 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut.