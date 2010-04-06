Air Tran mit mehr Verkehr

In den USA scheint sich die Situation im Luftverkehr zu beruhigen, bei Air Tran steigen die Verkehrszahlen im ersten Quartal deutlich.

Im März 2010 weitete Air Tran das Angebot gegenüber dem Vorjahresmärz um 5,5 Prozent auf 2,075 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verbesserte sich von 1,587 Milliarden auf 1,738 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung lag bei 83,8 Prozent, was einem Anstieg von gut 3 Prozentpunkten entspricht. Während den ersten drei Monaten des laufenden Jahres weitete Air Tran das Angebot um 6,1 Prozent aus, die Nachfrage stieg um 7,5 Prozent auf 4,390 Milliarden Sitzplatzmeilen.