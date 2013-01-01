Air Show La Ferté Alais 2012

An der Airshow werden unzählige Flugzeuge aus der Ära des 1. Weltkrieges bis hin zur aktuellen Zeit gezeigt.

Das Schwergewicht der Show liegt aber beim 1. Weltkrieg und den Flugzeugen der 20er, 30er und 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die Sammlung an topgewartetem flugtüchtigem Material ist beeindruckend und stammt zum Teil auch von privaten Besitzern aus ganz Europa. An der Airshow nimmt auch die französische Luftwaffe und Marine teil. Das Flugfeld wird zudem als Museum betrieben, wo die Sammlung am Boden besichtigt werden kann. Schauen Sie sich dazu die schöne Fotostrecke von Martin Mannarella an.