Air Seychelles und SAA neu mit Codeshare

Die Fluggesellschaften Air Seychelles und South African Airways haben ein Codeshare Abkommen vereinbart.

In der ersten Phase der neuen Codeshare Vereinbarung können Kunden von South African Airways auf Air Seychelles Flügen zwischen Johannesburg und den Seychellen unter SAA Airways Flugnummern buchen. Falls die Behörden das Einverständnis zu dem neuen Abkommen geben werden, würde das Abkommen auf alle weiteren Flüge innerhalb der Seychellen und Südafrikas ausgeweitet.