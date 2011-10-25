Air Pacific kauft Airbus A330-200

Zum ersten Mal in ihrem 60 jährigen Bestehen kauft Air Pacific direkt beim Hersteller neue Verkehrsflugzeuge, die Airline von den Fidschi Inseln hat sich für drei Airbus A330-200 entschieden.

Die Fluggesellschaft Air Pacific wird ihre Boeing Langstreckenflotte durch Maschinen des europäischen Flugzeugbauers Airbus ersetzen. Die Fluggesellschaft von den Fidschi-Inseln hat informiert, dass sie drei Langstreckenflugzeuge vom Typ Airbus A330-200 bestellt habe. Die neuen Jets werden ab 2013 ausgeliefert und entsprechen einem Marktwert von rund 600 Millionen US Dollar.