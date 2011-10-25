Air Pacific kauft Airbus A330-200
25.10.2011 RK
Zum ersten Mal in ihrem 60 jährigen Bestehen kauft Air Pacific direkt beim Hersteller neue Verkehrsflugzeuge, die Airline von den Fidschi Inseln hat sich für drei Airbus A330-200 entschieden.Die Fluggesellschaft Air Pacific wird ihre Boeing Langstreckenflotte durch Maschinen des europäischen Flugzeugbauers Airbus ersetzen. Die Fluggesellschaft von den Fidschi-Inseln hat informiert, dass sie drei Langstreckenflugzeuge vom Typ Airbus A330-200 bestellt habe. Die neuen Jets werden ab 2013 ausgeliefert und entsprechen einem Marktwert von rund 600 Millionen US Dollar.