Air Niugini kauft Boeing 737 MAX

Air Niugini Boeing 737 MAX (Foto: Boeing Concept)

Die Fluggesellschaft aus Papua Neu Guinea hat während der Singapore Air Show bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer eine Bestellung von vier Boeing 737 MAX 8 bekanntgegeben.

Dieser Auftrag war im Bestellbuch von Boeing bereits unter den nicht genannten Kunden geführt worden und wurde nun während der Singapore Air Show öffentlich gemacht. Nach dem aktuellen Listenpreis kosten die vier Boeing 737 MAX 8 440 Millionen US Dollar. Air Niugini will mit den modernen Boeing 737 Maschinen das Streckennetz weiter verdichten und ausbauen.