Air New Zealand muss notlanden

Eine Maschine der Air New Zealand musste in Wellington mit nur einem funktionierenden Motor ungeplant landen.

Eine Maschine der Air New Zealand musste in Wellington mit nur einem laufenden Triebwerk ungeplant landen.

Der Flug NZ5015 sollte die 65 Passagiere und vier Crew-Mitglieder von Wellington nach Christchurch transportieren. Doch kurz nach dem Start sah sich der Pilot aus noch ungeklärten Gründen gezwungen, ein Triebwerk abzustellen und zurück zum Wellington Flughafen zu fliegen. Bei der Notlandung wurde niemand verletzt, Techniker untersuchen zurzeit die Ursache für den Zwischenfall.