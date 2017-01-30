Air New Zealand mit mehr Passagieren

Air New Zealand Airbus A320 (Foto: Noel Jones)

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Dezember 2016 insgesamt 1,595 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Wachstum von 5,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 4,2 Prozent auf 4,289 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 2,4 Prozent auf 3,583 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,5 Prozent verschlechtert.