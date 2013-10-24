Air New Zealand meldet Augustzahlen

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat August 2013 1,037 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 6,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,1 Prozent auf 2,632 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich gegenüber dem August 2012 um 4,2 Prozent auf 2,193 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ist von 81,6 auf solide 83,3 Prozent um 1,7 Prozentpunkte gestiegen. Air New Zealand hat eine Flottenstärke von rund 48 Verkehrsflugzeugen, die Regionaltochter Air New Zealand Link betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.