Air New Zealand kauft ATR 72-600

ATR 72-600 (Foto: ATR)

Der Flag Carrier Neuseelands hat den Kauf von fünfzehn weiteren ATR 72-600 bekanntgegeben.

Air New Zealand stockt die ATR 72-600 Flotte mit diesem neuen Auftrag auf insgesamt 29 Flugzeuge auf. Nach den aktuellen Listenpreisen hat die neue Bestellung einen Wert von 375 Millionen US Dollar. Die Maschinen sollen für 68 Passagiere ausgelegt sein und ab 2017 zur Flotte stoßen. Air New Zealand will damit 11 ATR 72-500 ersetzen und mit den vier zusätzlichen ATR 72-600 das lokale Netzwerk ausbauen.