Air New Zealand kürzt Kapazität auf Langstrecken

Air New Zealand streicht 12 Prozent Kapazität auf Langstreckenflügen nach USA, Grossbritannien und Asien, da der Konjunktureinbruch die Nachfrage zurückgestutzt hat.

Die Gesamtkapazität von ANZ sank im Dezember um 7,5 Prozent, die Anzahl transportierter Passagiere sank 5,1 Prozent auf 1,24 Millionen. Die Passagierzahl auf Strecken nach USA und GB brach sogar um 15 Prozent ein. Im November hat ANZ die Streichung von 200 Stellen angekündigt. Die Aktien der Fluggesellschaft verloren in den letzten 12 Monaten die Hälfte ihres Wertes.