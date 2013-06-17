Air New Zealand in neuem Design

Air New Zealand hat ein neues Flugzeugdesign vorgestellt, welches noch im laufenden Jahr eingeführt wird.

Der neue Flottenauftritt beinhaltet das offizielle Silberfarn Symbol von Tourism New Zealand. Diese neue Partnerschaft zwischen Air New Zealand und dem Tourismusverband Neuseelands soll das Reiseziel Neuseeland weiter stärken.

Der Designprozess basierte auf umfangreichen Verbrauchertests, zum Beispiel auf Fokusgruppen sowohl in Neuseeland als auch im Ausland. 78 Prozent der Befragten zeigten eine klare Präferenz für das Silberfarn Symbol „New Zealand Way Fern Mark“. Sie glauben, dass es am besten zu der Marke Neuseeland passt. Die neue Lackierung wird schrittweise noch in diesem Jahr in der gesamten Air New Zealand- Flotte eingeführt. Die Mehrheit der Flugzeuge schmückt dann die weiße Version der neuen Lackierung, einige Maschinen werden die charakteristische schwarze Version erhalten.