Air New Zealand gewinnt WTTC Nachhaltigkeitspreis

Während der 13. Global Summit-Jahrestagung des World Travel and Tourism Councils (WTTC) in Abu Dhabi erhielt Neuseelands nationale Fluggesellschaft den ersten Preis der Tourism for Tomorrow Awards 2013 für die beste Vorgehensweise in Sachen nachhaltigem T

Bewerbungen für die begehrten Tourism for Tomorrow Awards Preise erhielten die Organisatoren aus 46 Ländern. In die Endausscheidung der Global Tourism Business Kategorie kamen neben Air New Zealand auch Abercrombie und Kent in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie die indischen ITC Hotels. Die Finalisten wurden von einer 20-köpfigen internationalen Jury aus Experten für nachhaltigen Tourismus bewertet. Danach folgten Beurteilungen vor Ort zur Prüfung der Einhaltung der genannten Umweltverpflichtungen. Air New Zealand CEO Christopher Luxon erklärt: „Die Prämierung zeichnet das Engagement unseres Unternehmens aus, das grüne Image unseres Heimatlandes zu schützen und zu erhalten. Wir nehmen unsere Verantwortung Nachhaltigkeit zu fördern sehr ernst. Vorrangiges Ziel auf unserem Weg, umweltfreundlichste Fluggesellschaft der Welt zu werden, ist die Reduzierung unserer CO2-Bilanz. Tatsächlich haben wir unsere CO2-Emissionen innerhalb von fünf Jahren um 15 Prozent oder 142.000 Tonnen verringert.“ Zudem investiert Air New Zealand durch seine Partnerschaft mit der neuseeländischen Naturschutzbehörde Department of Conservation in die Pflege der Naturlandschaften des Landes und den Erhalt der Artenvielfalt rund um die Great Walks Wanderwege. Des weiteren unterstützt die Fluggesellschaft finanziell Antarctica New Zealand, die Commonwealth Organisation zur Entwicklung und Durchführung der staatlichen Aktivitäten Neuseelands in der Antarktis, sowie das New Zealand Antarctica Research Institute bei seiner wichtigen Südpol-Eis Forschung. Über den Air New Zealand Environment Trust werden Umweltprojekte in ganz Neuseeland finanziell gefördert. Zirka 3.000 Mitarbeiter sind Teil des unternehmenseigenen Green Teams. Sie leben ökologische Nachhaltigkeit sowohl bei ihrer Arbeit als auch im häuslichen Umfeld vor.