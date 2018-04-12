Air New Zealand beste Airline im Südpazifik

Air New Zealand Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Air New Zealand wurde bei den TripAdvisor’s Travellers’ Choice™ Awards 2018 als beste Airline im Südpazifik und als zweitbeste weltweit ausgezeichnet.

Außerdem gewinnt die neuseeländische Fluggesellschaft die Auszeichnungen für beste Premium Economy Class weltweit, beste Business Class im Südpazifik, beste Premium Economy Class im Südpazifik sowie beste Economy Class im Südpazifik. Die Travellers’ Choice™ Awards werden zweimal jährlich durch die Anzahl und Qualität der weltweiten Bewertungen auf TripAdvisor in den letzten zwölf Monaten bestimmt.

Mike Tod, Chief Marketing & Customer Officer von Air New Zealand, betont, dass die Auszeichnungen das Engagement der Fluggesellschaft widerspiegeln, auf den mehr als 16 Millionen Kundenreisen, die die Airline jedes Jahr durchführt, ein herausragendes Erlebnis zu bieten. „Kundenfeedback ist ein wichtiger Teil unserer Strategie und hat uns geholfen, qualitativ hochwertige Produkte und ein nahtloses Kundenerlebnis zu liefern. Unsere Mitarbeiter arbeiten jeden Tag hart daran, ein einzigartiges Erlebnis mit Air New Zealand zu schaffen, daher ist es äußerst zufriedenstellend, dass dies von den Kunden anerkannt wird.“

Bryan Saltzburg, Senior Vice President und General Manager von TripAdvisor Flights, erklärt, dass die Travellers' Choice Awards die Fluggesellschaften würdigen, die die Erwartungen der Fluggäste übertreffen und von Reisenden mit Bestnoten bewertet werden. „Wir freuen uns, die beliebtesten Fluggesellschaften der weltweiten TripAdvisor-Community anzuerkennen und die Fluggesellschaften auf der ganzen Welt, die das beste Flugerlebnis bieten, einschließlich Air New Zealand, ins Rampenlicht zu stellen. Während die Luftfahrtindustrie neue Tarifprodukte und ein immer breiteres Angebot an Bord einführt, suchen die Verbraucher weiterhin nach Fluggesellschaften, die einen Mehrwert und ein Qualitätserlebnis bieten.“

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