Air New Zealand auf Langstrecken ausgebucht

Auf den Langstreckenflügen von Air New Zealand sind nur noch wenige freie Plätze zu besetzen.

Die Fluggesellschaft verzeichnete eine Zunahme des Auslastungsfaktors um 2,7 Prozentpunkte auf 87,7 Prozent im Vergleich zum Juli im letzten Jahr. Flüge nach Nordamerika und GB sind sogar zu 90,5 Prozent ausgelastet. Vor allem die Schulferien hätten zu den Resultaten beigetragen, sagt die Fluggesellschaft.

Auf den herausfordernden tasmanischen und pazifischen Strecken fiel der Auslastungsfaktor wegen der immer grösseren Konkurrenz auf 76,9 Prozent. Auf Kurzstreckenflügen sank die Auslastung um 1,1 Prozentpunkte auf 77,3 Prozent. Die gesamte Gruppe verzeichnete im Juli eine Gewinnzunahme von 7,7 Prozent. Auch die grösste Gewinnzunahme konnte mit 11,5 Prozent auf den Langstrecken verbucht werden. Der Gewinn auf Kurzstrecken nahm nur um 6,3 Prozent zu.